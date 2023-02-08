ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мешканців Житомира і області просять економити світло. Ситуація ускладнилась через морози

Новость на русском →
Житомир, Середа 08 лютого 2023 12:06
Мешканців Житомира і області просять економити світло. Ситуація ускладнилась через морози Фото: мешканців Житомира і області просять економити світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської області Віталія Бунечка.

"Морозна погода суттєво збільшила навантаження на енергосистему країни та області. Зараз пікові навантаження вдається долати шляхом перерозподілу навантаження у системі та імпорту електроенергії з країн ЄС", - розповів він.

За даними Бунечка, щоб запобігти відключенням енергопостачання сьогодні, необхідно максимально знизити споживання електроенергії.

"Слід відмовитися від використання потужних електроприладів особливо у пікові години з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00", - звернувся до мешканців регіону очільник області.

Як повідомлялось, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.

Нагадаємо, через посилення морозів у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла. Тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир відключеня світла
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"