ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло. Коли повернуться до графіків

Новость на русском →
Хмельницький, Середа 08 лютого 2023 13:59
В Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло. Коли повернуться до графіків Фото: в Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області збільшили ліміти споживання електроенергії. В регіоні з 12.00 до 17.00 у середу, 8 лютого, буде діяти вікно без вимкнень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Ліміт на середу збільшено. Отже, сьогодні з 12:00 до 17:00 погодинних відключень не буде", - йдеться в повідомленні.

Після 17:00 відключення будуть відбуватися за графіком погодинних відключень та охопить лише основні черги.

В Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло. Коли повернуться до графіків

Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла енергетики
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"