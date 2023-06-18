Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні

Бензин та дизельне паливо

На початку російського вторгнення через удари по паливних об'єктах та порушену логістику Україна зіткнулася з дефіцитом пального. Щоб переорієнтувати постачання, наситити ринок і водночас стримати неадекватне зростання цін Верховна рада скасувала акциз на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також знизила ставку ПДВ із 20% до 7%.

Восени акцизи частково повернули. На дизпаливо та бензин встановили уніфіковану ставку у розмірі 100 євро за тисячу літрів. На автомобільний газ - 52 євро за тисячу літрів. При цьому передбачено, що податкові пільги діють до кінця червня 2023 року. Тобто з 1 липня ціни мають повернутися на довоєнний рівень.

Це означає, що ставка ПДВ на всі нафтопродукти зросте з 7% до 20%. Щодо акцизу, то для бензину повернеться ставка 213 євро за тисячу літрів, для дизпалива - 139,5 євро, для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна прокоментував, на скільки зростуть ціни на АЗС.

"Якщо говорити про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо говорити про дизель, то це буде близько 10. І якщо говорити про зріджений газ, то це буде близько 5 гривень", - зазначив він.

Таким чином, можливе зростання цін на бензин у середньому до 57 гривень, дизельне паливо - до 54 гривень, автомобільний газ - до 27 гривень за літр.

При цьому Рябцев вважає, що подорожчання не буде різким та однаковим на всіх мережах АЗС. Та й не виключено, що парламент відмовиться від повернення довоєнних податків, оскільки в Раді щодо цього немає однозначної згоди.

Докладніше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Тарифи на воду

Розмови про підвищення тарифів на холодну воду точаться вже не перший місяць. Перший крок мали зробити ще 31 травня. Тоді на засіданні Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вирішили відкласти питання через коливання цін на ринку електроенергії. Однак цього тижня його так і не включили до порядку денного.

З розрахунковими тарифами для кожного водоканалу можна ознайомитись за посиланням. Проте, ймовірно, НКРЕКП повернеться до цього питання вже з іншими цифрами.

РБК-Україна наводило розрахунок кінцевих тарифів із урахуванням ПДВ. Зокрема, пропонувалося для Вінниці підняти ціни на воду з 25,62 до 47,75 гривень за кубометр, Луцька - з 28,41 до 32,24, Дніпра - з 31,36 до 38,79 тощо.

Імовірність того, що тарифи зростуть, висока. Водоканали просять регулятор схвалити підвищення з 1 липня у середньому хоча б на 33%. І це мінімальні розрахунки, що допоможуть системі водопостачання нормально функціонувати.

Тарифи на світло

З червня в Україні зросли ціни на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт-год. При цьому діє єдина ставка, незалежно від обсягів споживання, як було раніше. Як запевнили в уряді, поки не планується наступний етап підвищення, тож у липні тариф буде на рівні 2,64 гривні.

Однак можливість платити менше лишилася. Це актуально для тих, хто має двозонні лічильники з так званим "нічним тарифом". Він діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою.

Тобто:

з 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-год

з 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-год

Наприклад, якщо сім'я споживає на місяць 400 кВт-год та переносить половину обсягу на ніч, то може заощадити на платежах близько 20-25%.

Детальніше читайте у матеріалі "Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на оплаті за світло".

Продукти харчування

Національний банк попереджає, що через підрив росіянами Каховської ГЕС сільськогосподарським землям Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей загрожує посуха.

При цьому регулятор у відповідь на запит РБК-Україна запевнив, що на врожай зернових це не вплине. Оскільки на цих територіях вирощують озиму пшеницю, яка на даному етапі майже не залежить від зволоження. Однак у наступні роки можлива нестача вологи в ґрунті позначиться на врожайності.

Посуха вже зараз може скоротити врожайність соняшнику, овочів та деяких фруктів. Внаслідок цього тимчасово можуть зрости ціни на овочі, зокрема помідори, баклажани, кабачки та перець. Імпорт та поставки з інших областей мають згодом нівелювати цей ефект.

У той же час, заміщення товарами з інших регіонів може викликати зростання цін через витрати на логістику. На півдні проблеми з постачанням води можуть призвести до скорочення виробництва на підприємствах харчової промисловості, здорожчання бутильованої води та продуктів тривалого зберігання.