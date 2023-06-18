Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле

Бензин и дизельное топливо

В начале российского вторжения из-за ударов по топливным объектам и нарушенной логистики Украина столкнулась с дефицитом горючего. Чтобы переориентировать поставки, насытить рынок и вместе с тем сдержать неадекватный рост цен Верховная рада отменила акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, а также снизила ставку НДС с 20% до 7%.

Осенью акцизы частично вернули. На дизтопливо и бензин установили унифицированную ставку в размере 100 евро за тысячу литров. На автомобильный газ - 52 евро за тысячу литров. При этом было предусмотрено, что налоговые льготы действуют до конца июня 2023 года. То есть с 1 июля цены должны вернуться на довоенный уровень.

Это означает, ставка НДС на все нефтепродукты вырастет с 7% до 20%. Что касается акциза, то для бензина вернется ставка 213 евро за тысячу литров, для дизтоплива - 139,5 евро, для автомобильного газа останется на уровне 52 евро.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина прокомментировал, на сколько вырастут цены на АЗС.

"Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет около 5 гривен", - отметил он.

Таким образом, возможен рост цен на бензин в среднем до 57 гривен, дизельное топливо - до 54, автомобильный газ - до 27 гривен за литр.

При этом Рябцев считает, что подорожание не будет резким и одинаковым на всех сетях АЗС. Да и не исключено, что парламент откажется от возвращения довоенных налогов, поскольку в Раде на этот счет нет однозначного согласия.

Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Тарифы на воду

Разговоры о повышении тарифов на холодную воду ведутся уже не первый месяц. Первый шаг должны были сделать еще 31 мая. Тогда на заседании Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг решили отложить вопрос из-за колебания цен на рынке электроэнергии. Однако на этой недели его так и не включили в повестку дня.

С расчетными тарифами для каждого водоканала можно ознакомиться по ссылке. Однако, скорее всего, НКРЭКУ вернется к этому вопросу уже с другими цифрами.

РБК-Украина приводило расчет конечных тарифов с учетом НДС. В частности, предлагалось для Винницы поднять цены на воду с 25,62 до 47,75 гривен за кубометр, Луцка - с 28,41 до 32,24, Днепра - с 31,36 до 38,79 и так далее.

Вероятность того, что тарифы вырастут, высока. Водоканалы просят регулятор одобрить повышение с 1 июля в среднем хотя бы на 33%. И это минимальные расчеты, которые помогут системе водоснабжения нормально функционировать.

Тарифы на свет

С июня в Украине выросли цены на электроэнергию для населения до 2,64 гривны за кВт-ч. При этом действует единая ставка, не зависимо от объемов потребления, как было до этого. Как заверили в правительстве, пока не планируется следующий этап повышения, поэтому в июле тариф будет на уровне 2,64 гривны.

Однако возможность платить меньше осталась. Это актуально для тех, у кого двухзонные счетчики с так называемым "ночным тарифом". Он действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже.

То есть:

с 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-ч

с 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч

Например, если семья потребляет в месяц 400 кВт-ч и переносит половину объема на ночь, то может сэкономить на платежах около 20-25%.

Подробнее читайте в материале "Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет".

Продукты питания

Национальный банк предупреждает, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС сельскохозяйственным землям Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей грозит засуха.

При этом регулятор в ответ на запрос РБК-Украина заверил, что на урожай зерновых это не повлияет. Поскольку на этих территориях выращивают озимую пшеницу, которая на данном этапе почти не зависит от увлажнения. Однако в последующие годы возможная нехватка влаги в почве скажется на урожайности.

Засуха уже сейчас может сократить урожайность подсолнечника, овощей и некоторых фруктов. В результате временно могут вырасти цены на овощи, в частности помидоры, баклажаны, кабачки и перец. Импорт и поставки из других областей должны со временем нивелировать этот эффект.

В то же время замещение товарами из других регионах может вызвать рост цен из-за затрат на логистику. На юге трудности с поставками воды могут привести к сокращению производства на предприятиях пищевой промышленности, подорожание бутилированной воды и продуктов длительного хранения.