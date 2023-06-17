Ціни на бензин та дизпаливо скоро можуть злетіти: коли і на скільки

Найближчим часом в Україні закінчиться дія податкових пільг на ринку палива. Зокрема, на довоєнний рівень повернуться ставки акцизу та ПДВ.

РБК-Україна розповідає, коли і на скільки подорожчає бензин та дизпаливо.

Що було раніше

На початку повномасштабного російського вторгнення Україна зіткнулася із дефіцитом палива. Через удари по нафтобазах та НПЗ країна різко втратила понад 90% дизельного палива та 50% бензину, тому ринок не міг забезпечувати українців пальним.

Щоб задовольнити попит, треба було швидко переорієнтуватися на постачання палива з дорожчого європейського напряму. Крім того, навесні 2022 року до рекордних 140 доларів за барель піднялися світові ціни на нафту, що також впливає на ціни для кінцевого споживача.

Через три тижні після початку великої війни Рада скасувала акциз на бензин, дизпаливо та зріджений газ, а також знизила ставку ПДВ з 20% до 7%. Це дозволило пережити кризу, стримати роздрібні ціни на адекватному рівні і влітку почалися розмови про повернення податків.

Як повертали податки

Восени парламент частково підняв податки на пальне. Зокрема, на дизпаливо та бензин встановили уніфіковану ставку акцизу у розмірі 100 євро за тисячу літрів. На автомобільний газ - 52 євро за тисячу літрів.

При цьому сталося так, що часткове повернення акцизів не вплинуло на роздрібні ціни. На той час на світових ринках вже склалася сприятлива кон'юнктура, оскільки ціни на нафту знижувалися до 80-90 доларів за барель.

Що зміниться з 1 липня

Під час голосування у вересні 2022 року у законі передбачили, що податкові пільги на ринку палива діятимуть до кінця червня 2023 року. Тобто, з наступного місяця повернуться усі довоєнні ставки.

Це означає, що ставка ПДВ на всі нафтопродукти зросте з 7% до 20%. Щодо акцизу, то для бензину повернеться ставка 213 євро за тисячу літрів, для дизпалива - 139,5 євро, для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро.

На скільки подорожчає паливо

Після повернення акцизних ставок та ПДВ ціни на бензин, автомобільний газ та дизельне паливо суттєво зростуть.

"Якщо говорити про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо говорити про дизель, то це буде близько 10. І якщо говорити про зріджений газ, то це буде близько 5 гривень", - зазначив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів. НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Таким чином, якщо зараз у середньому на АЗС бензин А-95 коштує 44,77 гривні за літр, очікується подорожчання до 56,77 гривні. У випадку з дизпаливом - з 43,27 до 53,27 гривні за літр, з автогазом - з 21,91 гривні до 26,91 гривні за літр.

Однак, на думку Рябцева, подорожчання не буде різким і не буде однаковим по всіх мережах через різний ланцюжок поставок та цінову політику.

"Тому в одних мережах може бути і на 10 гривень (подорожчання бензину,- ред.), а в інших може бути і на 15", - додав він.

Подорожчання відбудеться обов'язково, якщо Рада не скасує або не перенесе підвищення акцизів та ПДВ, наголосив експерт.

У той же час зареєстровано кілька законопроектів про скасування підвищення ставок, і протягом двох тижнів нардепи можуть поставити їх на голосування. Не виключено, що відповідне рішення ухвалять, оскільки в Раді немає згоди щодо повернення довоєнних акцизів та ПДВ.