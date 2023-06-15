На що можуть вирости ціни через підрив Каховської ГЕС: відповідь НБУ

Через зниження рівня води внаслідок підриву Каховської ГЕС частина земель, передусім у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, опинилися під ризиком посухи. Але на врожай зернових це не матиме значного впливу.

Про це повідомляє Нацбанк у відповідь на запит РБК-Україна.

В НБУ пояснюють, що на територіях, які знаходяться під ризиком осушення, переважно вирощують озиму пшеницю, яка на поточному етапі вегетації практично не залежить від зволоження. Окрім цього, площі посівів у Херсонській та Запорізькій областях, ймовірно, суттєво знизилися через окупацію та близькість до лінії фронту.

За оцінкою НБУ, зміна природних умов скоріше матиме більший вплив у наступні роки, бо цьогоріч ще вистачатиме запасу вологи в ґрунті, що підтримує врожайність.

Проте руйнування Каховської ГЕС, як відмітили в Нацбанку, підвищує ризики посухи, а це може викликати зменшення врожайності соняшника, овочів та деяких фруктів, які вирощуються у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Зниження пропозиції може призвести до тимчасового підвищення цін на овочі, зокрема помідори, баклажани, кабачки, перець. Однак, цей ефект з часом нівелюється через налагодження постачання з інших областей, а також завдяки імпорту, зокрема з Туреччини", - пояснюють в НБУ.

Крім того, труднощі з постачанням води можуть призвести до зростання виробничих витрат та скорочення виробництва деякими підприємствами харчової промисловості. В НБУ вважають, що заміщення товарами з інших областей може зумовити зростання цін через витрати на логістику.

До того ж, через зниження водопостачання та забруднення води в постраждалих регіонах може зрости попит на питну бутильовану воду та харчі тривалого зберігання.

"Утім, враховуючи локальний характер, це матиме незначний вплив на загальноукраїнську інфляцію", - вважає НБУ.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС призвів до екологічної катастрофи. Через руйнування дамби Каховського водосховища затопило десятки населених пунктів. Під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Дії росіян призвели до масового мору риби та знищення рідкісних видів тварин. За підрахунками Кабінеті міністрів, окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

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