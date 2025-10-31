Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025
Певица Светлана Тарабарова продемонстрировала стильный осенний образ, который объединил сразу несколько главных трендов сезона. Певица выбрала total look в оттенке хаки - цвете, ставшем настоящим фаворитом осени 2025.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала Тарабарова
Кожаный плащ - главный must-have сезона
Основой образа стал длинный кожаный плащ прямого кроя. Подобные модели сейчас в тренде благодаря своей многофункциональности: они придают образу фактурности, структуры и легкого рок-н-рольного настроения.
Длина макси визуально удлиняет силуэт, делая фигуру более стройной. При этом кожаный материал придает эффект уверенности, который сейчас ценится в современном городском стиле.
Именно такие тренчи часто появляются в коллекциях европейских дизайнеров этого сезона.
Светлана Тарабарова показала модный лук (фото: instagram.com/tarabarova)
Кожаные брюки
Тарабарова дополнила образ широкими кожаными брюками того же темно-зеленого цвета. Такое сочетание создает стильный монохромный эффект, который сейчас находится на пике популярности среди fashion-блогеров.
Монохром не только выглядит дорого, но и позволяет визуально вытянуть фигуру. Это решение часто используют для создания цельного, утонченного образа без лишних контрастов.
Певица показала, как носить цвет хаки (фото: instagram.com/tarabarova)
Стильные акценты и детали
Артистка также дополнила образ светлой водолазкой, которая придает контраст и свежесть луку. А ботинки на массивной подошве прекрасно вписываются в современный тренд на объемную обувь.
Такие детали делают образ более урбанистическим и комфортным, в то же время не нарушая общую элегантность.
Светлана Тарабарова показала образ на осень 2025 (фото: instagram.com/tarabarova)
Почему хаки - главный оттенок осени 2025
Цвет хаки уже несколько сезонов остается в фокусе дизайнеров и модных брендов. Осенью 2025 года он снова выходит на первый план - на этот раз как символ спокойной силы, сдержанной элегантности и природного шарма.
Оттенки хаки, оливковый и болотный совмещают практичность и роскошь.
Они отлично работают как база в капсульном гардеробе, легко комбинируются с бежевым, серым, молочным, черным или даже золотистым. Такая палитра выглядит дорого и универсально, придавая образу глубины и уверенности.
Кроме того, хаки - идеальное решение для осенне-зимнего сезона. Он не только практичен в повседневной носке, но и отлично подчеркивает тренд на "спокойную силу" (quiet luxury), который остается ключевым направлением в мужской и женской моде.
Именно поэтому этот оттенок выбирают знаменитости, стилисты и street-style инфлюэнсеры по всему миру.
Светлана Тарабарова показала модный лук (фото: instagram.com/tarabarova)
