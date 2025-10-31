ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025

Пятница 31 октября 2025 07:15
UA EN RU
Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025 Светлана Тарабарова с детьми (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Катерина Собкова

Певица Светлана Тарабарова продемонстрировала стильный осенний образ, который объединил сразу несколько главных трендов сезона. Певица выбрала total look в оттенке хаки - цвете, ставшем настоящим фаворитом осени 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Тарабарова

Кожаный плащ - главный must-have сезона

Основой образа стал длинный кожаный плащ прямого кроя. Подобные модели сейчас в тренде благодаря своей многофункциональности: они придают образу фактурности, структуры и легкого рок-н-рольного настроения.

Длина макси визуально удлиняет силуэт, делая фигуру более стройной. При этом кожаный материал придает эффект уверенности, который сейчас ценится в современном городском стиле.

Именно такие тренчи часто появляются в коллекциях европейских дизайнеров этого сезона.

Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025Светлана Тарабарова показала модный лук (фото: instagram.com/tarabarova)

Кожаные брюки

Тарабарова дополнила образ широкими кожаными брюками того же темно-зеленого цвета. Такое сочетание создает стильный монохромный эффект, который сейчас находится на пике популярности среди fashion-блогеров.

Монохром не только выглядит дорого, но и позволяет визуально вытянуть фигуру. Это решение часто используют для создания цельного, утонченного образа без лишних контрастов.

Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025Певица показала, как носить цвет хаки (фото: instagram.com/tarabarova)

Стильные акценты и детали

Артистка также дополнила образ светлой водолазкой, которая придает контраст и свежесть луку. А ботинки на массивной подошве прекрасно вписываются в современный тренд на объемную обувь.

Такие детали делают образ более урбанистическим и комфортным, в то же время не нарушая общую элегантность.

Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025Светлана Тарабарова показала образ на осень 2025 (фото: instagram.com/tarabarova)

Почему хаки - главный оттенок осени 2025

Цвет хаки уже несколько сезонов остается в фокусе дизайнеров и модных брендов. Осенью 2025 года он снова выходит на первый план - на этот раз как символ спокойной силы, сдержанной элегантности и природного шарма.

Оттенки хаки, оливковый и болотный совмещают практичность и роскошь.

Они отлично работают как база в капсульном гардеробе, легко комбинируются с бежевым, серым, молочным, черным или даже золотистым. Такая палитра выглядит дорого и универсально, придавая образу глубины и уверенности.

Кроме того, хаки - идеальное решение для осенне-зимнего сезона. Он не только практичен в повседневной носке, но и отлично подчеркивает тренд на "спокойную силу" (quiet luxury), который остается ключевым направлением в мужской и женской моде.

Именно поэтому этот оттенок выбирают знаменитости, стилисты и street-style инфлюэнсеры по всему миру.

Светлана Тарабарова поразила стильным образом в главном цвете осени 2025Светлана Тарабарова показала модный лук (фото: instagram.com/tarabarova)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине