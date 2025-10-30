Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає тренди
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева продемонструвала стильні поєднання з денімом, що стануть у пригоді восени та взимку. Її образи поєднують у собі комфорт, тепло та актуальні тренди сезону.
Які "луки" вибрала дружина Жені Кота
Які "луки" вибрала дружина Жені Кота
Зимовий затишок і контрасти
Одна з найяскравіших комбінацій - широкі сині джинси з підворотами, які Наталія поєднала з рожевим спортивним топом і курткою кремового відтінку зі штучного хутра "тедді".
Яскравий акцент - декоративний шнурок замість ременя. Образ має сміливий і водночас по-домашньому затишний вигляд.
Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Яскравий бомбер і денім
Ще один лук, в якому поєднуються темно-сині широкі джинси й обтислий сірий лонгслів.
Родзинка - жовта куртка-бомбер, яка додає динаміки. Сіра сумка-багет і спортивне взуття доповнюють образ у стилі стрітстайл - ідеальний варіант для прохолодних днів.
Татарінцева показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Спортивний вінтаж
Світло-блакитні джинси, сірий світшот з принтом і картата сорочка, зав'язана на поясі, створюють легкий вінтажний настрій. Це зручний і стильний образ у дусі 90-х, що підходить для прогулянок і подорожей.
Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Корсет і гранж
Ще один цікавий варіант - поєднання рожевого корсета з широкими джинсами з ефектом брудного і зістареного деніму.
Образ завершує шкіряна дублянка трендового коричневого відтінку і черевики на масивній підошві. Це поєднання жіночності та сили, що підкреслює індивідуальність.
Дружина Жені Кота задає тренди (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Що буде в моді цієї зими
Цієї зими мода робить ставку на комфорт і практичність, не відмовляючись від елегантності. На подіумах і в стрітстайлі домінують вільні силуети, багатошаровість і поєднання фактур. Головне правило сезону - поєднувати затишок і стиль.
У центрі уваги - джинси oversize і моделі з високою посадкою, які легко комбінуються з короткими пуховиками, теплими пальтами та светрами ручної в'язки. Вони створюють збалансований, але невимушений силует.
Тренди кольорів зими 2025/2026 - теплі відтінки кави, карамелі, бежу, а також яскраві акценти рожевого, жовтого і червоного. Саме ці барви надають образу настрою навіть у похмурі дні.
Не втрачають популярності тактильні матеріали - штучне хутро, замша, денім і вельвет. Вони допомагають створювати цікаву гру фактур, а також підкреслюють індивідуальність кожного образу.
Наталія Татарінцева показала джинси на зиму 2025 (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
