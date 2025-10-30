ua en ru
Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає тренди

Четвер 30 жовтня 2025 07:15
Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає тренди Дружина Жені Кота Наталія Татарінцева (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева продемонструвала стильні поєднання з денімом, що стануть у пригоді восени та взимку. Її образи поєднують у собі комфорт, тепло та актуальні тренди сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Які "луки" вибрала дружина Жені Кота

Зимовий затишок і контрасти

Одна з найяскравіших комбінацій - широкі сині джинси з підворотами, які Наталія поєднала з рожевим спортивним топом і курткою кремового відтінку зі штучного хутра "тедді".

Яскравий акцент - декоративний шнурок замість ременя. Образ має сміливий і водночас по-домашньому затишний вигляд.

Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає трендиНаталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Яскравий бомбер і денім

Ще один лук, в якому поєднуються темно-сині широкі джинси й обтислий сірий лонгслів.

Родзинка - жовта куртка-бомбер, яка додає динаміки. Сіра сумка-багет і спортивне взуття доповнюють образ у стилі стрітстайл - ідеальний варіант для прохолодних днів.

Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає трендиТатарінцева показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Спортивний вінтаж

Світло-блакитні джинси, сірий світшот з принтом і картата сорочка, зав'язана на поясі, створюють легкий вінтажний настрій. Це зручний і стильний образ у дусі 90-х, що підходить для прогулянок і подорожей.

Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає трендиНаталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Корсет і гранж

Ще один цікавий варіант - поєднання рожевого корсета з широкими джинсами з ефектом брудного і зістареного деніму.

Образ завершує шкіряна дублянка трендового коричневого відтінку і черевики на масивній підошві. Це поєднання жіночності та сили, що підкреслює індивідуальність.

Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає трендиДружина Жені Кота задає тренди (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Що буде в моді цієї зими

Цієї зими мода робить ставку на комфорт і практичність, не відмовляючись від елегантності. На подіумах і в стрітстайлі домінують вільні силуети, багатошаровість і поєднання фактур. Головне правило сезону - поєднувати затишок і стиль.

У центрі уваги - джинси oversize і моделі з високою посадкою, які легко комбінуються з короткими пуховиками, теплими пальтами та светрами ручної в'язки. Вони створюють збалансований, але невимушений силует.

Тренди кольорів зими 2025/2026 - теплі відтінки кави, карамелі, бежу, а також яскраві акценти рожевого, жовтого і червоного. Саме ці барви надають образу настрою навіть у похмурі дні.

Не втрачають популярності тактильні матеріали - штучне хутро, замша, денім і вельвет. Вони допомагають створювати цікаву гру фактур, а також підкреслюють індивідуальність кожного образу.

Як виглядають наймодніші джинси на осінь і зиму 2025: дружина Жені Кота задає трендиНаталія Татарінцева показала джинси на зиму 2025 (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

