ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень, - Міненерго

Субота 10 січня 2026 20:22
UA EN RU
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень, - Міненерго Фото: енергетики продовжують відновлювальні роботи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві станом на вечір суботи, 10 січня, відновили електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

Він поінформував, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

За його словами, попри наслідки масованих атак РФ та непогоду, енергосистема України залишається об'єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Як каже заступник глави Міненерго, балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії, а також вимушених заходів з обмеження споживання.

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - сказав Колісник.

Також він додав, що після чергової нічної атаки РФ, складною залишається ситуація у Дніпропетровській області. Наразі в регіоні знеструмлені 53 тисячі абонентів.

Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам за сьогодні вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

"Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення", - додав заступник глави Міненерго.

Також Микола Колісник наголосив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Зокрема, крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до того, що сталися обриви ліній електропередач та додаткові знеструмлення.

За його словами, станом на 16:00 через складні погодні умови без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях. Найбільше - у Київській та Чернігівській.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що Росія, починаючи з осені 2025 року, відновила регулярні атаки на енергетику України і продовжує їх донині.

Зокрема, в ніч на 9 січня був черговий комбінований удар. Ціллю став Київ. В результаті обстрілу були пошкоджені будинки, виникли перебої з теплом, водою і світлом.

Проблеми тривають донині. Зокрема, на лівому березі Києва електротранспорт тимчасово не курсує, на правому - продовжує працювати, але з відхиленням від затверджених графіків.

Крім цього, через складну енергетичну ситуацію на всіх трьох лініях київського метро інтервал становить 10-12 хвилин.

В "Укренерго" вже анонсували, що завтра, 11 січня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів і графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовані по всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Війна в Україні Відключеня світла Енергетики
Новини
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка