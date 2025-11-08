Без світла та тепла: як Балаклійська громада переживає масовану атаку енергосистеми

Обстріл України

Цієї ночі Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.

Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.

Все що відомо на зараз про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто зазначити, що масована атака Росії залишила без світла Кременчук.

А потяги "Укрзалізниці" через ворожі удари змушені були продовжити рух з затримками. Детальніше про це в окремому матеріалі.