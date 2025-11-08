Без света и тепла: как Балаклейская громада переживает массированную атаку энергосистемы

В результате массированной атаки врага по энергетическим объектам без электроснабжения осталась вся территория Балаклейской громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Балаклейской МВА Виталия Карабанова.
По словам Карабанова, все коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая жизнедеятельность громады в условиях отсутствия электричества.
В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения и водоотведения в условиях полного отсутствия электричества.
На территории Балаклейской громады также функционируют пункты несокрушимости, где жители могут получить тепло, зарядить телефоны и выпить горячего чая.
"Просим сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и придерживаться информации только из официальных источников", - добавил глава МВА.
Этой ночью Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.
Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.
Все что известно на сейчас о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.
Отдельно стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.
А поезда "Укрзализныци" из-за вражеских ударов вынуждены были продолжить движение с задержками. Подробнее об этом в отдельном материале.