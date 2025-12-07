Світла може не бути до трьох разів на добу: графіки відключень у Києві на 8 грудня

В Києві у понеділок, 8 грудня, знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Через чергову ворожу атаку, яка сталася кілька днів тому, світла може не бути до трьох разів на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії поінформували, що 8 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином:
У ДТЕК додали, що в разі змін будуть публікувати оновлену інформацію у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни вкотре атакували Україну дронами і ракетами. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура країни.
У Міненерго повідомляли, що під ударом опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Крім того, в ДТЕК розповіли, що росіяни атакували їхні теплоелектростанції в різних регіонах України.
Додамо, що в "Укренерго" вже профінансували, як завтра, 8 грудня, будуть вимикати світло по Україні.