Света может не быть до трех раз в сутки: графики отключений в Киеве на 8 декабря

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго сообщали, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах Украины.

Добавим, что в "Укрэнерго" уже профинансировали, как завтра, 8 декабря, будут выключать свет по Украине.