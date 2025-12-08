Світла може не бути до 4 разів на добу: графіки відключень для Києва на 9 грудня

Чому посилилися графіки

Нагадаємо, росіяни в ніч на 6 грудня вкотре завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура країни.

У Міненерго поінформували, що ворог атакував об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У компанії ДТЕК також повідомляли, що росіяни завдали ударів по їхніх теплоелектростанціях. Через обстріл обладнання отримало серйозні пошкодження.

До слова, в "Укренерго" вже розповіли, як будуть діяти відключення світла за графіками 9 грудня. Згідно із заявою компанії, протягом доби одночасно відключатимуть від 2 до 4 черг.