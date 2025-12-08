RU

Света может не быть до 4 раз в сутки: графики отключений для Киева на 9 декабря

Фото: в Киеве продолжат действовать отключения света по графику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра во вторник, 9 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Для одной из очередей света может не быть до 4 раз за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании рассказали, что 9 декабря отключения в Киеве будут действовать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30 и 15:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:30 и с 22:30 до 24:00.
 

В ДТЭК добавили, что в случае изменений будут публиковать обновленную информацию в своем Telegram-канале.

Почему усилились графики

Напомним, россияне в ночь на 6 декабря в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго проинформировали, что враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В компании ДТЭК также сообщали, что россияне нанесли удары по их теплоэлектростанциям. Из-за обстрелов оборудование получило серьезные повреждения.

К слову, в "Укрэнерго" уже рассказали, как будут действовать отключения света по графикам 9 декабря. Согласно заявлению компании, в течение суток одновременно будут отключать от 2 до 4 очередей.

