Света может не быть до 4 раз в сутки: графики отключений для Киева на 9 декабря

Почему усилились графики

Напомним, россияне в ночь на 6 декабря в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго проинформировали, что враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В компании ДТЭК также сообщали, что россияне нанесли удары по их теплоэлектростанциям. Из-за обстрелов оборудование получило серьезные повреждения.

К слову, в "Укрэнерго" уже рассказали, как будут действовать отключения света по графикам 9 декабря. Согласно заявлению компании, в течение суток одновременно будут отключать от 2 до 4 очередей.