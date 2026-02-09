Світла буде менше. Українців попередили про складні графіки

Удари та похолодання

Нагадаємо, російські окупанти продовжують щотижня завдавати масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок таких атак було сильно пошкоджено енергооб'єкти в районі Києва. У столиці ввели тимчасові графіки погодинних відключень світла.

Після одного з останніх ударів було практично повністю знищено Дарницьку ТЕЦ. Через це велика кількість жителів Дніпровського і Дарницького районів столиці залишилися без тепла до кінця зими.

Очікується, що станцію відновлюватимуть 2 місяці. При цьому важливою умовою є відсутність повторних ударів росіян.

При цьому на початку цього тижня в Україні знову очікуються морози. На тлі такої погоди рівень споживання зростає - люди частіше користуються обігрівачами.

З 5 лютого почалася поступова перебудова атмосферних процесів: тепле повітря з Атлантики почало витісняти холодні маси на схід.

Хоча період "лютих морозів" добігає кінця, синоптики попереджають про ймовірність нових хвиль похолодання скандинавського походження в другій половині місяця.