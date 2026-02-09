Света будет меньше. Украинцев предупредили о сложных графиках

Удары и похолодание

Напомним, российские оккупанты продолжают каждую неделю наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины.

В результате таких атак были сильно повреждены энергообъекты в районе Киева. В столице ввели временные графики почасовых отключений света.

После одного из последних ударов была практически полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. Из-за этого большое количество жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы остались без тепла до конца зимы.

Ожидается, что станцию будут восстанавливать 2 месяца. При этом важным условием является отсутствие повторных ударов россиян.

При этом в начале этой недели в Украине снова ожидаются морозы. На фоне такой погоды уровень потребления растет - люди чаще пользуются обогревателями.

С 5 февраля началась постепенная перестройка атмосферных процессов: теплый воздух из Атлантики начал вытеснять холодные массы к востоку.

Хотя период "лютых морозов" подходит к концу, синоптики предупреждают о вероятности новых волн похолодания скандинавского происхождения во второй половине месяца.