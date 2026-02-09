Кінець лютих морозів? Де буде найхолодніше завтра та як зміниться погода в Україні далі
Період екстремальних морозів в Україні завершується, хоча у деяких областях найближчої ночі ще може бути до -22°C. Тим часом опади завтра ймовірні лише в одному регіоні - через вплив антициклону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря
Де цієї ночі буде найхолодніше
"Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом", - поділилась зі своїми читачами експерт.
Згідно з її інформацією, найхолодніше вночі 10 лютого може бути на півночі - до 22 градусів зі знаком "мінус".
Тим часом нічна температура повітря по Україні в середньому очікується від 12 до 20 градусів морозу.
Чого чекати від погоди завтра вдень
Вдень вівторка температура повітря очікується такою:
- у більшості областей - від 4 до 11 градусів морозу;
- на півдні та у західних областях - близько 2-4 градусів морозу;
- на Закарпатті - до +2 градусів за Цельсієм.
Вітер впродовж 10 лютого буде переважно південний, помірний. На заході України - можливі сильні пориви.
Опадів в Україні через антициклон завтра в цілому не передбачається.
"Лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг", - зауважила Діденко.
Що буде з погодою в Києві
За словами синоптика, "у Києві - нарешті - завершується епоха сильних морозів".
"Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю", - уточнила фахівець.
Тим часом вдень 10 лютого у Києві буде:
- сухо;
- сонячно;
- близько -10 градусів за Цельсієм.
"У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку", - додала метеоролог.
Як може змінюватись погода далі
Надалі, згідно з інформацією Діденко, "очікується відчутне підвищення температури повітря".
Водночас вона нагадала, що зима ще не закінчилась, отже, звісно, ще "будуть коливання холоду".
"Проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень", - підсумувала експерт.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.
Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Крім того, ми пояснювали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.
Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".