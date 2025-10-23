Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про графіки відключень 24 жовтня

В Україні в п'ятницю, 24 жовтня, продовжать діяти графіки відключень світла. Але вони стануть менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Як зазначили в компанії, відключення світла діятимуть в окремих регіонах.

Для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

При цьому для промислових споживачів у цей самий час діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що причина відключень - наслідки російських ракетних і дронових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Українців попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитися.

Варто зауважити, що сьогодні, 23 жовтня, діють графіки відключень світла обсягом до 3 черг. Згідно з графіками, які оприлюднив ДТЕК, це означає, що в деяких абонентів світла може не бути до 11 годин.