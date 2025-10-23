ua en ru
Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про графіки відключень 24 жовтня

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 20:31
Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про графіки відключень 24 жовтня Фото: в Україні продовжуються відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні в п'ятницю, 24 жовтня, продовжать діяти графіки відключень світла. Але вони стануть менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, відключення світла діятимуть в окремих регіонах.

Для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

При цьому для промислових споживачів у цей самий час діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що причина відключень - наслідки російських ракетних і дронових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Українців попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитися.

Варто зауважити, що сьогодні, 23 жовтня, діють графіки відключень світла обсягом до 3 черг. Згідно з графіками, які оприлюднив ДТЕК, це означає, що в деяких абонентів світла може не бути до 11 годин.

Атаки Росії на енергетику

Нагадаємо, Росія почала прицільно атакувати об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання. Окупанти вже неодноразово вдавалися до такої тактики, вони намагаються використати холодну пору року як зброю проти мирних українців.

Ситуація зі світлом особливо погіршилася під час масованого удару окупантів у ніч на 22 жовтня. Тоді ворог використав понад 400 безпілотників, а також свої балістичні та навіть гіперзвукові ракети.

Унаслідок атак було пошкоджено енергооб'єкти. "Укренерго" було змушене запровадити графіки відключень світла в низці областей.

