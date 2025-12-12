ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світла буде більше. Киянам показали графіки відключень на 13 грудня

Київ, П'ятниця 12 грудня 2025 21:04
UA EN RU
Світла буде більше. Киянам показали графіки відключень на 13 грудня Ілюстративне фото: у Києві 13 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 13 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла, проте вони будуть м'якшими за попередні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 03:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 13 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Така ситуація зберігатиметься тривалий час. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити відключення.

Як розповіли РБК-Україна джерела, зараз ведеться робота зі скорочення тривалості відключень, але скорочувати їх будуть за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.

РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі