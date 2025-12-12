Світла буде більше. Киянам показали графіки відключень на 13 грудня

У суботу, 13 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла, проте вони будуть м'якшими за попередні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Така ситуація зберігатиметься тривалий час. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити відключення.

Як розповіли РБК-Україна джерела, зараз ведеться робота зі скорочення тривалості відключень, але скорочувати їх будуть за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.

РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.