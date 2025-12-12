Света будет больше. Киевлянам показали графики отключений на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в Киеве будут действовать графики отключения света, однако они будут мягче предыдущих дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Отключение света в Украине

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко недавно сообщила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Такая ситуация будет сохраняться длительное время. По ее словам, правительство работает над тем, чтобы сократить отключения.

Как рассказали РБК-Украина источники, сейчас ведется работа по сокращению продолжительности отключений, но сокращать их будут за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.

РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.