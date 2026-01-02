UA

Світла буде більше. В ДТЕК показали графіки відключень для Києва на 3 січня

Фото: в Києві 3 січня відключень світла суттєво поменшає (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 3 січня, в Києві продовжать діяти відключення за графіками. Проте мешканці та гості столиці будуть зі світлом довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Протягом доби світло у Києві відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 19:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 3.1 черга - світло буде протягом всього дня;
  • 3.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 17:30 до 22:00;
  • 5.1 черга - світло буде протягом всього дня;
  • 5.2 черга - світла не буде з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 3 січня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла у Києві та області

Зазначимо, росіяни в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.

Під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

РБК-Україна раніше писало, що у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

