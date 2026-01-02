Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января

Отключение света в Киеве и области

Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.