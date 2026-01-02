RU

Экономика Авто Tech

Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января

Фото: в Киеве 3 января отключений света станет значительно меньше (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 3 января, в Киеве продолжат действовать отключения по графикам. Однако жители и гости столицы будут со светом дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение суток свет в Киеве будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 3.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
  • 3.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 17:30 до 22:00;
  • 5.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
  • 5.2 очередь - света не будет с 21:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 3 января (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Киеве и области

Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

