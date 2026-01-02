Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января

В субботу, 3 января, в Киеве продолжат действовать отключения по графикам. Однако жители и гости столицы будут со светом дольше.
В течение суток свет в Киеве будут отключать следующим образом:
Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.
Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.
