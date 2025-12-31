ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Обухівський район і Вишгород уже зі стабільним електропостачанням, - ОВА

Київська область , Середа 31 грудня 2025 07:55
UA EN RU
Обухівський район і Вишгород уже зі стабільним електропостачанням, - ОВА Фото: відновлення ЛЕП після обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київській області продовжується ліквідація наслідків ворожих атак на об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За його словами, тепло вже повернули у громади Обухівського району, які постраждали внаслідок обстрілів.

Також повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

Калашник подякував енергетикам, рятувальникам і комунальним службам, які цілодобово працювали над ліквідацією наслідків атак, а також жителям громад - за витримку та взаємопідтримку.

Загалом протягом тижня аварійні бригади відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київщини.

Водночас відновлювальні роботи тривають у районах із найскладнішими пошкодженнями.

На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення.

Уся критична інфраструктура працює, забезпечено водопостачання, водовідведення і теплопостачання, функціонують пункти незламності.

Відключення світла у Києві та області

Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

Таке 30 грудня пообіцяв керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Війна в Україні
Новини
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем