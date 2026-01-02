Світла буде більше. В ДТЕК показали графіки відключень для Києва на 3 січня

У суботу, 3 січня, в Києві продовжать діяти відключення за графіками. Проте мешканці та гості столиці будуть зі світлом довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 3 січня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла у Києві та області

Зазначимо, росіяни в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.

Під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

РБК-Україна раніше писало, що у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.