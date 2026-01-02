Світла буде більше. В ДТЕК показали графіки відключень для Києва на 3 січня
У суботу, 3 січня, в Києві продовжать діяти відключення за графіками. Проте мешканці та гості столиці будуть зі світлом довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Протягом доби світло у Києві відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 19:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
- 3.1 черга - світло буде протягом всього дня;
- 3.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 17:30 до 22:00;
- 5.1 черга - світло буде протягом всього дня;
- 5.2 черга - світла не буде з 21:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 3 січня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла у Києві та області
Зазначимо, росіяни в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.
Під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.
Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.
РБК-Україна раніше писало, що у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.