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Без світла до 12 годин. З'явився графік відключень світла для Києва

Фото: з'явився графік відключень світла для Києва (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися графіки відключення світла в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії YASNO.

Повідомляється, що протягом дня мешканці Києва можуть перебувати без світла до 12 годин.

Через велику кількість охочих дізнатися, коли електрика буде відсутня, сайт працює зараз із перебоями.

Як повідомлялося, графік відключення світла для Києва ще розробляється, але він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

Нагадаємо, графіки віялових відключень електроенергії для Києва обіцяли переглянути. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

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