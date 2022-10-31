Без світла до 12 годин. З'явився графік відключень світла для Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії YASNO .

Через велику кількість охочих дізнатися, коли електрика буде відсутня, сайт працює зараз із перебоями.

Повідомляється, що протягом дня мешканці Києва можуть перебувати без світла до 12 годин.

Як повідомлялося, графік відключення світла для Києва ще розробляється, але він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

Нагадаємо, графіки віялових відключень електроенергії для Києва обіцяли переглянути. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.