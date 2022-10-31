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Без света до 12 часов. Появился график отключений света для Киева

Фото: появился график отключений света для Киева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Появились графики отключения света в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании YASNO.

Сообщается, что на протяжении дня жители Киева могут находиться без света до 12 часов.

Из-за большого числа желающих узнать, когда электричество будет отсутствовать, сайт работает сейчас с перебоями.

Как сообщалось, график отключения света для Киева еще разрабатывается, но и он не будет точным. Все будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

Напомним, графики веерных отключений электроэнергии для Киева обещали пересмотреть. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

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