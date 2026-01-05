Без світла до 10 годин: з'явилися графіки для Києва на 6 січня

У Києві завтра, 6 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, завтра, 6 січня, у Києві діятимуть такі графіки:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 січня (t.me/dtek_ua)
Також у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення світла для лівого берега Києва скасували, тепер там діятимуть графіки.
Варто зауважити, що, як зазначало раніше "Укренерго", завтра, 6 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть у всіх областях України.
Нагадаємо, російські окупанти кожні 7-10 днів проводять масовані удари по Україні. Зокрема, вони атакують енергетичні об'єкти.
У ніч на 5 січня росіяни вкотре вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок такої атаки місто Славутич Київської області повністю залишилося без світла.
Об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, тому тепло- та водопостачання порушено не було.