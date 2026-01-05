Без света до 10 часов: появились графики для Киева на 6 января

В Киеве завтра, 6 января, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, завтра, 6 января, в Киеве будут действовать такие графики:
Фото: графики отключений света для Киева на 6 января (t.me/dtek_ua)
Также в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения света для левого берега Киева отменили, теперь там будут действовать графики.
Стоит заметить, что, как отмечало ранее "Укрэнерго", завтра, 6 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.
Напомним, российские оккупанты каждые 7-10 дней проводят массированные удары по Украине. В частности, они атакуют энергетические объекты.
В ночь на 5 января россияне в очередной раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате такой атаки город Славутич Киевской области полностью остался без света.
Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, поэтому тепло- и водоснабжение нарушено не было.