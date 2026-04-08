Світ закликає до миру: лідери провідних країн виступили з заявою про Близький Схід

Дипломатичне врегулювання та роль партнерів

Західні лідери висловили підтримку домовленостям, досягнутим за посередництва Пакистану та інших партнерів. У спільній заяві наголошується, що зараз пріоритетом має стати підготовка до повного припинення війни.

Європейські політики підкреслили, що досягти сталого миру можна лише дипломатичними засобами. Вони закликали всі сторони неухильно дотримуватися режиму тиші, зокрема на території Лівану.

Захист цивільних та енергетична безпека

Учасники заяви акцентували на тому, що успіх переговорів є критично важливим для безпеки всього Близького Сходу та захисту мирного населення Ірану.

"Це матиме вирішальне значення для захисту цивільного населення Ірану та забезпечення безпеки в регіоні. Це може запобігти серйозній глобальній енергетичній кризі", - зазначається у тексті заяви.

Крім того, уряди країн-підписантів підтвердили намір сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці, яка є стратегічним вузлом для світового енергопостачання.