Мир призывает к миру: лидеры ведущих стран выступили с заявлением о Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Иран заключили соглашение о двухнедельном прекращении огня. Европейские лидеры приветствовали этот шаг и призвали к окончательному дипломатическому урегулированию конфликта в течение ближайших дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров ряда европейских стран и Японии, обнародованное на сайте Совета Европейского Союза.
Западные лидеры выразили поддержку договоренностям, достигнутым при посредничестве Пакистана и других партнеров. В совместном заявлении отмечается, что сейчас приоритетом должна стать подготовка к полному прекращению войны.
Европейские политики подчеркнули, что достичь устойчивого мира можно только дипломатическими средствами. Они призвали все стороны неукоснительно соблюдать режим тишины, в частности на территории Ливана.
Участники заявления акцентировали на том, что успех переговоров является критически важным для безопасности всего Ближнего Востока и защиты мирного населения Ирана.
"Это будет иметь решающее значение для защиты гражданского населения Ирана и обеспечения безопасности в регионе. Это может предотвратить серьезный глобальный энергетический кризис", - отмечается в тексте заявления.
Кроме того, правительства стран-подписантов подтвердили намерение способствовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, который является стратегическим узлом для мирового энергоснабжения.
Напомним, что стабильность соглашения оказалась под угрозой почти сразу. Уже через несколько часов после договоренностей Иран атаковал страны Персидского залива, что спровоцировало новую волну опасений относительно безопасности стратегических морских путей.
Кроме того, иранская сторона обвинила Израиль в нарушении условий тишины из-за операций в Ливане и пригрозила денонсировать договоренности, что может вернуть регион в состояние масштабного энергетического кризиса.
Также РБК-Украина писало, кто получил преимущество в результате прямого столкновения Тегерана с Вашингтоном и Иерусалимом, и почему объявленное перемирие называют "хрупким".