Світ закликає до миру: лідери провідних країн виступили з заявою про Близький Схід

20:17 08.04.2026 Ср
2 хв
Світові лідери звернулися до США та Ірану
aimg Сергій Козачук
Світ закликає до миру: лідери провідних країн виступили з заявою про Близький Схід Фото: світові лідери підтримали перемир'я США та Ірану (Getty Images)

Сполучені Штати та Іран уклали угоду про двотижневе припинення вогню. Європейські лідери привітали цей крок та закликали до остаточного дипломатичного врегулювання конфлікту протягом найближчих днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів низки європейських країн та Японії, оприлюднену на сайті Ради Європейського Союзу.

Читайте також: Крах домовленостей? Іран вдарив по союзниках США через лічені години після перемир'я

Дипломатичне врегулювання та роль партнерів

Західні лідери висловили підтримку домовленостям, досягнутим за посередництва Пакистану та інших партнерів. У спільній заяві наголошується, що зараз пріоритетом має стати підготовка до повного припинення війни.

Європейські політики підкреслили, що досягти сталого миру можна лише дипломатичними засобами. Вони закликали всі сторони неухильно дотримуватися режиму тиші, зокрема на території Лівану.

Захист цивільних та енергетична безпека

Учасники заяви акцентували на тому, що успіх переговорів є критично важливим для безпеки всього Близького Сходу та захисту мирного населення Ірану.

"Це матиме вирішальне значення для захисту цивільного населення Ірану та забезпечення безпеки в регіоні. Це може запобігти серйозній глобальній енергетичній кризі", - зазначається у тексті заяви.

Крім того, уряди країн-підписантів підтвердили намір сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці, яка є стратегічним вузлом для світового енергопостачання.

Під загрозою зриву

Нагадаємо, що стабільність угоди опинилася під загрозою майже одразу. Вже через кілька годин після домовленостей Іран атакував країни Перської затоки, що спровокувало нову хвилю побоювань щодо безпеки стратегічних морських шляхів.

Крім того, іранська сторона звинуватила Ізраїль у порушенні умов тиші через операції в Лівані та пригрозила денонсувати домовленості, що може повернути регіон до стану масштабної енергетичної кризи.

Також РБК-Україна писало, хто отримав перевагу внаслідок прямого зіткнення Тегерана з Вашингтоном та Єрусалимом, і чому оголошене перемир'я називають "крихким".

