Мир призывает к миру: лидеры ведущих стран выступили с заявлением о Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Иран заключили соглашение о двухнедельном прекращении огня. Европейские лидеры приветствовали этот шаг и призвали к окончательному дипломатическому урегулированию конфликта в течение ближайших дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров ряда европейских стран и Японии, обнародованное на сайте Совета Европейского Союза.

Дипломатическое урегулирование и роль партнеров

Западные лидеры выразили поддержку договоренностям, достигнутым при посредничестве Пакистана и других партнеров. В совместном заявлении отмечается, что сейчас приоритетом должна стать подготовка к полному прекращению войны.

Европейские политики подчеркнули, что достичь устойчивого мира можно только дипломатическими средствами. Они призвали все стороны неукоснительно соблюдать режим тишины, в частности на территории Ливана.

Защита гражданских и энергетическая безопасность

Участники заявления акцентировали на том, что успех переговоров является критически важным для безопасности всего Ближнего Востока и защиты мирного населения Ирана.

"Это будет иметь решающее значение для защиты гражданского населения Ирана и обеспечения безопасности в регионе. Это может предотвратить серьезный глобальный энергетический кризис", - отмечается в тексте заявления.

Кроме того, правительства стран-подписантов подтвердили намерение способствовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, который является стратегическим узлом для мирового энергоснабжения.