Мир Трампа під загрозою зриву? Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі
У понеділок, 8 грудня, Таїланд завдав авіаударів уздовж спірного кордону з Камбоджею. Інцидент стався після того, як обидві країни звинуватили одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters.
У заяві військових Таїланду йдеться, що загинув щонайменше один тайський солдат і ще четверо дістали поранення під час нових сутичок, які спалахнули у двох районах найсхіднішої провінції Убонратчатхані. Це сталося після того, як тайські війська потрапили під вогонь камбоджійців.
Bloomberg пише, що згідно із заявою військових Таїланду, сили Камбоджі відкрили вогонь по кількох прикордонних ділянках, використовуючи стрілецьку зброю, кулемети, міномети й артилерію.
Вони додали, що відповідні дії, що включали наземний вогонь і повітряні операції, були зроблені відповідно до міжнародних правил для захисту суверенітету, зазначивши, що дії були спрямовані на запобігання подальшим нападам і недопущення більш масштабної ескалації.
"Таїландська сторона наразі почала використовувати авіацію для нанесення ударів по військових об'єктах у кількох районах", - ідеться в заяві.
Зі свого боку Міноборони Камбоджі стверджує, що тайські військові завдали ранкових ударів по їхніх силах у двох місцях після кількох днів провокаційних дій, додавши, що камбоджійські війська не вжили жодних заходів у відповідь.
Що передувало
Нагадаємо, у липні 2025 року прикордонна суперечка між країнами переросла в п'ятиденну війну, після чого за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма і президента США Дональда Трампа було досягнуто угоди про припинення вогню. Вона була підписана в серпні, а в жовтні в Куала-Лумпурі Трамп брав участь у підписанні розширеної мирної угоди між двома країнами.
Тоді внаслідок липневих сутичок загинуло щонайменше 48 осіб, а ще близько 300 тисяч були тимчасово переміщені. При цьому сторони обмінювалися ракетними ударами і важким артилерійським вогнем.
Але після того, як минулого місяця минулого місяця внаслідок вибуху міни було поранено одного із солдатів із Таїланду, влада країни заявила, що призупиняє реалізацію угоди про припинення вогню з Камбоджею.
За даними таїландських військових, у їхній країні евакуюють понад 385 тисяч жителів із чотирьох прикордонних округів, до того ж більше ніж 35 тисяч уже розміщено в тимчасових притулках.
Зазначимо, що Таїланд і Камбоджа вже понад століття сперечаються за суверенітет у нерозмежованих точках уздовж свого сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше нанесла на карту 1907 року Франція, коли та управляла Камбоджею як колонією.
Напруженість, що наростає, час від часу переростала в сутички, як, наприклад, артилерійська перестрілка 2011 року, незважаючи на спроби мирно врегулювати претензії.
Нагадаємо, в середині листопада Трамп сказав, що поговорив з лідерами Таїланду і Камбоджі, заявивши, що "все буде добре".