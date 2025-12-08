Мир Трампа під загрозою зриву? Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі

У понеділок, 8 грудня, Таїланд завдав авіаударів уздовж спірного кордону з Камбоджею. Інцидент стався після того, як обидві країни звинуватили одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters .

У заяві військових Таїланду йдеться, що загинув щонайменше один тайський солдат і ще четверо дістали поранення під час нових сутичок, які спалахнули у двох районах найсхіднішої провінції Убонратчатхані. Це сталося після того, як тайські війська потрапили під вогонь камбоджійців.

Bloomberg пише, що згідно із заявою військових Таїланду, сили Камбоджі відкрили вогонь по кількох прикордонних ділянках, використовуючи стрілецьку зброю, кулемети, міномети й артилерію.

Вони додали, що відповідні дії, що включали наземний вогонь і повітряні операції, були зроблені відповідно до міжнародних правил для захисту суверенітету, зазначивши, що дії були спрямовані на запобігання подальшим нападам і недопущення більш масштабної ескалації.

"Таїландська сторона наразі почала використовувати авіацію для нанесення ударів по військових об'єктах у кількох районах", - ідеться в заяві.

Зі свого боку Міноборони Камбоджі стверджує, що тайські військові завдали ранкових ударів по їхніх силах у двох місцях після кількох днів провокаційних дій, додавши, що камбоджійські війська не вжили жодних заходів у відповідь.