Мир Трампа по угрозой срыва? Таиланд нанес авиаудары по Камбодже

В понедельник, 8 декабря, Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Инцидент случился после того, как обе страны обвинили друг друга у нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

В заявлении военных Таиланда сказано, что погиб как минимум один тайский солдат и еще четверо получили ранения в ходе новых столкновений, которые вспыхнули в двух районах самой восточной провинции Убонратчатхани. Это произошло после того, как тайские войска попали под огонь камбоджийцев.

Bloomberg пишет, что согласно заявлению военных Таиланда, силы Камбоджи открыли огонь по нескольким приграничным участкам, используя стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерию.

Они добавили, что ответные действия включавшие наземный огонь и воздушные операции, были предприняты в соответствии с международными правилами для защиты суверенитета, отметив, что действия были направлены на предотвращение дальнейших нападений и недопущения более масштабной эскалации.

"Таиландская сторона в настоящее время начала использовать авиацию для нанесения ударов по военным объектам в нескольких районах", - сказано в заявлении.

В свою очередь Минобороны Камбоджи утверждает, что тайские военные нанесли утренние удары по их силам в двух местах после нескольких дней провокационных действий, добавив, что камбоджийские войска не предприняли никаких ответных мер.