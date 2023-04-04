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Весь світ опиниться в заручниках: Нетаньяху про можливість Ірану створити ядерну зброю

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Весь світ опиниться в заручниках, якщо Іран зможе виготовити власну ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Якщо ми не зможемо запобігти одержанню Іраном ядерних озброєнь, ми опинимося в іншій реальності", - йдеться у повідомленні.

Нетаньяху зазначив, що весь світ буде в заручниках у сторони, яка прагне знищити Ізраїль.

Саме тому, додав Нетаньяху, запобігання одержанню Іраном ядерної зброї є ключовим завданням для Ізраїлю.

Нагадаємо, що Сполучені Штати готують проміжну ядерну угоду з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.

Раніше в Пентагоні заявили, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо прийме рішення щодо цього. Водночас США не дадуть Тегерану цього зробити.

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