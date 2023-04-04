Весь світ опиниться в заручниках: Нетаньяху про можливість Ірану створити ядерну зброю

Весь світ опиниться в заручниках, якщо Іран зможе виготовити власну ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Якщо ми не зможемо запобігти одержанню Іраном ядерних озброєнь, ми опинимося в іншій реальності", - йдеться у повідомленні.

Нетаньяху зазначив, що весь світ буде в заручниках у сторони, яка прагне знищити Ізраїль.

Саме тому, додав Нетаньяху, запобігання одержанню Іраном ядерної зброї є ключовим завданням для Ізраїлю.