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Весь мир окажется в заложниках: Нетаньяху о возможности Ирана создать ядерное оружие

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Весь мир окажется в заложниках, если Иран сможет изготовить собственное ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Если мы не сможем предотвратить получение Ираном ядерных вооружений, мы окажемся в другой реальности", - говорится в сообщении.

Нетаньяху отметил, что весь мир будет в заложниках у стороны, которая стремится уничтожить Израиль.

Именно поэтому, добавил Нетаньяху, предотвращение получения Ираном ядерного оружия является ключевой задачей для Израиля.

Напомним, что Соединенные Штаты готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном, которое должно решить многолетнюю дискуссию по ядерной программе Тегерана.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, если примет решение по этому поводу. В то же время, США не дадут Тегерану этого сделать.

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