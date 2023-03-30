Росія, Китай та Іран загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років, - Міллі
Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.
Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Генерал зазначив, що Сполучені Штати Америки повинні залишатися наймогутнішою країною, щоб мати змогу забезпечити мир. Китай та Росія мають засоби, щоб загрожувати світовій безпеці багато років.
"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", - сказав Міллі.
Раніше ми повідомляли, Зеленський закликав партнерів прискорити постачання озброєння, щоб гарантувати поразку Росії та припинити спроби окупантів захопити території.
Нагадаємо, Сполучені Штати повідомили, що не отримували від Росії повідомлень щодо змін в обміні даними про ядерну зброю.
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