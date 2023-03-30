Росія, Китай та Іран загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років, - Міллі

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Генерал зазначив, що Сполучені Штати Америки повинні залишатися наймогутнішою країною, щоб мати змогу забезпечити мир. Китай та Росія мають засоби, щоб загрожувати світовій безпеці багато років.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", - сказав Міллі.