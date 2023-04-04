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США готують проміжну ядерну угоду з Іраном, - ЗМІ

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Вашингтон, Вівторок 04 квітня 2023 01:02
США готують проміжну ядерну угоду з Іраном, - ЗМІ Фото: США готують проміжну ядерну угоду з Іраном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готують проміжну ядерну угоду з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Переговори з Іраном мають бути спрямовані на досягнення проміжної угоди щодо ядерної програми, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори у 2015 році зайшли в глухий кут.

"Президент США Джо Байден сповнений рішучості зупинити Іран, і ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія - найкращий спосіб досягти цієї мети", - заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Офіційні особи США проінформували своїх колег в Ізраїлі, Франції, Британії та Німеччині, що вони обмірковують пропозицію про укладення угоди, згідно з якою Тегеран обмежить збагачення ядерних матеріалів на рівні 60-відсоткової чистоти в обмін на послаблення санкцій.

Повідомляється, що Іран ознайомлений із проектом нового договору, але поки що не готовий до переговорів, оскільки наполягає на повному знятті всіх санкцій.

Раніше в Пентагоні заявили, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.

Також повідомлялося, що Росія дуже покладається на Іран у плані військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну.

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