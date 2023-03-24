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Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців, але ми цього не дозволимо, - Міллі

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П'ятниця 24 березня 2023 11:31
Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців, але ми цього не дозволимо, - Міллі Фото: Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо прийме рішення щодо цього. Водночас США не дадуть Тегерану цього зробити.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, лише кілька тижнів тому у Пентагоні припустили, що на виготовлення достатньої кількості матеріалу, який здатний до ядерного розщеплення для однієї ядерної бомби, Ірану необхідно менше двох тижнів.

За словами Міллі, якщо ж Тегеран все ж вирішить розробити справжню ядерну бомбу, для цього йому знадобиться "менш ніж два тижні" на виготовлення ізотопів й ще кілька місяців на атомну зброю.

Зазначається, що ще в лютому розвідка США стверджувала, що Тегеран не вживає заходів для перетворення отриманого ядерного матеріалу на бомбу.

Водночас Міллі зауважив, що Вашингтон не дозволить Ірану мати "розгорнуту ядерну зброю".

"Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для нашого національного керівництва, щоб розглянути, як діяти, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю", - заявив генерал.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, про те, що, за словами прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, світові загрожує ядерна війна, якщо Ірану дозволять отримати атомну зброю.

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