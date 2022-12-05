ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світ не лікар з великим досвідом, а Путін не пацієнт. Зеленський відхилив заклики до переговорів з РФ

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 10:19
Світ не лікар з великим досвідом, а Путін не пацієнт. Зеленський відхилив заклики до переговорів з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна продовжує відкидати можливість початку мирних переговорів з Росією, незважаючи на заклики деяких міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Financial Times.

Інтереси України та Заходу щодо проведення переговорів з Росією можуть розійтися. Так, смерті, руйнування та військові злочини Росії загартували українську громадське суспільство проти компромісів з Москвою.

Окрім того, деякі союзники побоюються, що спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації російського диктатора Володимира Путіна, можливо, за допомогою ядерної зброї.

Так, вже лунають слабкі заклики до переговорів з Росією, проте Зеленський їх відхиляє.

"Світ - не лікар із великим досвідом, не лікар Путіна, і Путін - не пацієнт цього світу", - сказав український президент.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляють про неможливість мирних переговорів з Росією, оскільки агресор шукає паузи для відновлення сил. У МЗС Британії також зазначили, що Путін може використовувати переговори для переозброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Володимир Путін
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії