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Мир не врач с большим опытом, а Путин не пациент. Зеленский отклонил призывы к переговорам с РФ

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 10:19
Мир не врач с большим опытом, а Путин не пациент. Зеленский отклонил призывы к переговорам с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина продолжает исключать возможность начала мирных переговоров с Россией, несмотря на призывы некоторых международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Financial Times.

Интересы Украины и Запада по проведению переговоров с Россией могут разойтись. Так, смерти, разрушения и военные преступления России закалили украинское общественное общество против компромиссов с Москвой.

Кроме того, некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации российского диктатора Владимира Путина, возможно с помощью ядерного оружия.

Так, уже раздаются слабые призывы к переговорам с Россией, однако Зеленский их отклоняет.

"Мир - не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин - не пациент этого мира", - сказал украинский президент.

Напомним, в Офисе президента заявляют о невозможности мирных переговоров с Россией, поскольку агрессор ищет паузы для возобновления сил. В МИД Британии также отметили, что Путин может использовать переговоры по перевооружению.

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