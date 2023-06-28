Світ на нашому боці. Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт, - Зеленський

Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт із Росією. Натомість країна буде робити ставку на альянси та відкривати діалоги щодо повноправного членства в ЄС та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

"Україна ніколи не погодиться на жоден з варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього миру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси.

Так, президент підкреслив, що Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів.

"Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили ЄС і надали європейському єднанню такої сили, якої у ЄС ніколи не було", - сказав він.

Зеленський додав, що український компонент - це те, чого не вистачало Євросоюзу. За його словами, і Україна, і члени блоку розуміють, що це вже не мрія, а реальність.

"Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС. Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства... Аналогічне буде і з НАТО, і це не мрія, це вже реальність", - додав президент.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу на саміті Альянсу у Вільнюсі. При цьому Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

Вступ України до ЄС

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати низку умов.

Наразі Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна зможе розпочати переговори щодо вступу до ЄС уже цього року.

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