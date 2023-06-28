Мир на нашей стороне. Украина никогда не согласится на замороженный конфликт, - Зеленский

Украина никогда не согласится с замороженным конфликтом с Россией. В то же время страна будет делать ставку на альянсы и открывать диалоги о полноправном членстве в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.

"Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один. Напротив, Украина поможет нашей формуле мира всем другим народам мира, которые стремятся к настоящему миру", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы.

Так, президент подчеркнул, что Россия рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов.

"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, какой у ЕС никогда не было", - сказал он.

Зеленский добавил, что украинский компонент - это то, чего не хватало Евросоюзу. По его словам, и Украина и члены блока понимают, что это уже не мечта, а реальность.

"Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве... Аналогичное будет и с НАТО, и это не мечта, это уже реальность", - добавил президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе. При этом Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить ряд условий.

В настоящее время Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина сможет начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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