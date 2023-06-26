Україна може почати переговори про вступ до ЄС вже в 2023 році. Стефанішина назвала умову

"Я вважаю, що це абсолютно реально. Ми для себе поставили внутрішню амбітну мету підготуватись до перемовин, тому що це надзвичайно складний і комплексний процес. Ми бачимо зараз ситуацію з торгівлею, з Польщею, це лише перші дзвіночки", - розповіла вона.

Стефанішина також зазначила, що Україна буде готова до перемовин, буде готова виконувати зобов'язання з наближення до стандартів ЄС, і вона, за її словами, не бачить особливих перешкод для ухвалення рішення в грудні 23-го року про початок перемовин, "якщо, звичайно, ми встигнемо виконати всі ці завдання".

Вступ України до ЄС

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати низку умов. Зокрема, за даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів. На думку Стефанішиної, виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято". Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.