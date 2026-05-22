Світ може зіткнутися з повторенням кризи 2008 року, - Bloomberg

Аналітики консалтингової компанії Rapidan попередили про ризик подальшого зростання цін на нафту на тлі нестабільності світового ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
Базовий прогноз Rapidan передбачає відновлення роботи водного маршруту вже в липні. У такому разі світовий попит на нафту може знизитися в середньому на 2,6 мільйона барелів на добу.
На цьому тлі вартість еталонної нафти марки Brent, як очікується, влітку наблизиться до позначки близько 130 доларів за барель.
Експерти вважають, що продовження перебоїв з поставками здатне посилити тиск на ринок у серпні та вересні. Для компенсації дефіциту знадобиться ще більш істотне скорочення попиту.
У Rapidan не виключають, що наслідки можуть виявитися настільки серйозними, що 2026 року світове споживання нафти скоротиться в річному вираженні. Деякі провідні аналітичні центри вже прогнозують рідкісне зниження глобального попиту на сировину.
З кінця лютого нафта подорожчала майже вдвічі. Причиною стала війна між США, Ізраїлем та Іраном, яка посилила напруженість на світових ринках і спровокувала побоювання щодо прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання.
"Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007-2008 роках", - зазначили аналітики Rapidan.
При цьому вони підкреслили, що подальше зростання цін на нафту здатне посилити фінансові та макроекономічні ризики.
За оцінками компанії, якщо відновлення поставок затягнеться до серпня, дефіцит нафти в третьому кварталі може досягти близько 6 мільйонів барелів на добу.
Навіть за часткового відновлення поставок на початку серпня ринок ще деякий час відчуватиме тиск, оскільки запаси сирої нафти продовжать скорочуватися, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюватиметься поступово.
Нагадуємо, що 22 травня світові ціни на нафту перейшли до зростання, проте ринок, як і раніше, зберігає тенденцію до тижневого зниження. Тиск на котирування продовжують чинити невизначеність навколо переговорів між США та Іраном, а також ризики, пов'язані з ситуацією навколо Ормузької протоки.
Зазначимо, що Нафтопереробний завод "Лукойлу" "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), що входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії, частково призупинив роботу після атаки безпілотника, в результаті якої було порушено виробниче функціонування підприємства.