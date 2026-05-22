Мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года, - Bloomberg

Какой сценарий прогнозируют аналитики

Базовый прогноз Rapidan предусматривает возобновление работы водного маршрута уже в июле. В таком случае мировой спрос на нефть может снизиться в среднем на 2,6 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне стоимость эталонной нефти марки Brent, как ожидается, летом приблизится к отметке около 130 долларов за баррель.

Что будет при дальнейшем ухудшении ситуации

Эксперты считают, что продолжение перебоев с поставками способно усилить давление на рынок в августе и сентябре. Для компенсации дефицита потребуется еще более существенное сокращение спроса.

В Rapidan не исключают, что последствия могут оказаться настолько серьезными, что в 2026 году мировое потребление нефти сократится в годовом выражении. Некоторые ведущие аналитические центры уже прогнозируют редкое снижение глобального спроса на сырье.

Почему цены продолжают расти

С конца февраля нефть подорожала почти вдвое. Причиной стала война между США, Израилем и Ираном, которая усилила напряженность на мировых рынках и спровоцировала опасения относительно ускорения инфляции и замедления экономического роста.

"Текущая макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х годах или в 2007–2008 годах", — отметили аналитики Rapidan.

При этом они подчеркнули, что дальнейший рост цен на нефть способен усилить финансовые и макроэкономические риски.

Рынок может столкнуться с дефицитом

По оценкам компании, если восстановление поставок затянется до августа, дефицит нефти в третьем квартале может достичь около 6 миллионов баррелей в сутки.

Даже при частичном восстановлении поставок в начале августа рынок еще некоторое время будет испытывать давление, поскольку запасы сырой нефти продолжат сокращаться, а добыча в странах Персидского залива будет восстанавливаться постепенно.