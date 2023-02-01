Світ має захистити спорт від політизації з боку РФ, - Зеленський

Цивілізований світ повинен захистити олімпійський рух і міжнародний спорт загалом від намагань Росії їх політизувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати", - зазначив український лідер.
Зеленський вказав, що обговорив цю тему із прем'єром Бельгії Александром де Кроо, а також з главою уряду Канади Джастіном Трюдо.
"Я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу", - додав президент.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі, якщо вони не були помічені підтримці війни проти України.
Згодом президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.
У відповідь Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує.
Детальніше про те, як світ реагує на плани МОК допустити росіян до Олімпіади, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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