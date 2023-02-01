Мир должен защитить спорт от политизации со стороны РФ, - Зеленский

Цивилизованный мир должен оградить олимпийское движение и международный спорт в целом от попыток России их политизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Мы это видели неоднократно в разное время. Сейчас же российская политизация спорта неизбежно будет означать оправдание террора. Это нельзя допускать", - отметил украинский лидер.

Зеленский указал, что обсудил эту тему с премьером Бельгии Александром де Кроо, а также с главой правительства Канады Джастином Трюдо.

"Я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу", - добавил президент.