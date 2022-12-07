Макрон наполягає на участі росіян та білорусів в Олімпіаді, - президент МОК

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", - заявив Бах.

Він також додав, що олімпійський рух "має бути об'єднуючою, а не роз'єднувальною силою".

"Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і Росія, і Білорусія, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху", - наголосив Бах.